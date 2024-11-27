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Лейпциг хочет выкупить хавбека ПСЖ
Переговоры между клубами начнутся уже в январе
Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" хочет подписать полузащитника "ПСЖ" Хави Симонса. Об этом сообщает издание BILD.
По данным источника, руководство клуба стремится оформить полноценный трансфер 21-летнего нидерландца как можно скорее. Ожидается, что переговоры между клубами начнутся уже в январе.
Симонс находится в аренде в "Лейпциге" с прошлого сезона. Футболист всего за немецкий клуб сыграл 54 матча, в которых забил 13 голов и отдал 17 ассистов.
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Источник:BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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