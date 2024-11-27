Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона будет соревноваться с Манчестер Юнайтед за подписание звезды Наполи
Испанцы ищут усиление
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну 2025 года.
Испанцы заинтересовались левым вингером "Наполи" Хвичей Кварацхелией. Каталонцы уже давно следят за прогрессом футболиста, однако конкуренция со стороны "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что контракт Хвичи с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В одном из клубов Первой лиги не платят, не кормят и не экипируют. И это не Минай
- Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит
- Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет
- 17-летний украинец впервые попал в заявку Байера на матч Бундеслиги
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн