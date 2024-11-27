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Барселона будет соревноваться с Манчестер Юнайтед за подписание звезды Наполи

Германия

Испанцы ищут усиление

Барселона будет соревноваться с Манчестер Юнайтед за подписание звезды Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну 2025 года.

Испанцы заинтересовались левым вингером "Наполи" Хвичей Кварацхелией. Каталонцы уже давно следят за прогрессом футболиста, однако конкуренция со стороны "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что контракт Хвичи с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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