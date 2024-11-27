Барселона будет соревноваться с Манчестер Юнайтед за подписание звезды Наполи

"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну 2025 года.

Испанцы заинтересовались левым вингером "Наполи" Хвичей Кварацхелией. Каталонцы уже давно следят за прогрессом футболиста, однако конкуренция со стороны "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что контракт Хвичи с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года.