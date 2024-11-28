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Антигерой Ливерпуля в киевском финале Лиги чемпионов продолжает искать новую команду
Вратарь остаётся без клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, который сейчас является свободным агентом, не собирается завершать свою игровую карьеру и ждет подходящего предложения.
"Сейчас у меня нет контракта ни с одним клубом, но я еще не завершил свою карьеру. Если поступит хорошее предложение, я хотел бы продолжить играть в футбол. Я считаю, что все еще имею все необходимое, чтобы быть хорошим вратарем", — цитирует слова Кариуса для Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Также экс-вратарь "Ливерпуля" отметил, что он не согласится подписать контракт с любым клубом, если ему не подходит предложение, ведь он хочет продолжать играть на как можно более высоком уровне.
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Напомним, что последним клубом Лориса Кариуса был английский "Ньюкасл", в котором он провел лишь два матча за период с 2022 года по 2024 год.
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