  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ювентус заинтересован в подписании бомбардира Байера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус заинтересован в подписании бомбардира Байера

Германия

Форвард может вернуться в Италию

Ювентус заинтересован в подписании бомбардира Байера

Фото: twitter.com/bayer04_en

Новина українською

Туринский "Ювентус" выразил заинтересованность в подписании бомбардира леверкузенского "Байера" Патрика Шика, однако немецкий клуб не собирается продавать 28-летнего форварда зимой.

Читайте такжеПровалил медосмотр 7 лет назад. Нападающий Байера близок к возвращению в Италию

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Патрик Шик дал четко понять "Байеру", что он хочет играть регулярно, а не только в том случае, когда кто-то из игроков атакующей линии получает травму. Леверкузенский клуб будет рассматривать возможность продажи игрока только летом.

Напомним, что контракт 28-летнего чешского нападающего с "Байером" действует до июня 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Патрик Шик забил 8 голов и отдал один ассист в 16 матчах за клуб. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Скаутов Астон Виллы заметили на матче Майнц - Боруссия Дортмунд. Известно, за кем следят бирмингемцы
yellow-arrow
Антигерой Ливерпуля в киевском финале Лиги чемпионов продолжает искать новую команду
yellow-arrow
17-летний Степанов поделился тем, что сказал ему Алонсо после дебюта в Лиге чемпионов
Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен) Патрик Шик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости