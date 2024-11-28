Ювентус заинтересован в подписании бомбардира Байера

Туринский "Ювентус" выразил заинтересованность в подписании бомбардира леверкузенского "Байера" Патрика Шика, однако немецкий клуб не собирается продавать 28-летнего форварда зимой.

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Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Патрик Шик дал четко понять "Байеру", что он хочет играть регулярно, а не только в том случае, когда кто-то из игроков атакующей линии получает травму. Леверкузенский клуб будет рассматривать возможность продажи игрока только летом.

Напомним, что контракт 28-летнего чешского нападающего с "Байером" действует до июня 2027 года.

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В этом сезоне Патрик Шик забил 8 голов и отдал один ассист в 16 матчах за клуб. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.