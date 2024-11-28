Несколько европейских клубов проявляют интерес к молодому таланту Баварии

Матис Тель зарекомендовал себя перспективным игроком, когда он появлялся на поле под руководством Томаса Тухеля. После того как "Баварию" возглавил Венсан Компани, француз по большей части наблюдает за игрой своей команды со скамейки запасных.

Перспектива того, что Матис Тель покинет мюнхенцев на полгода, чтобы получить больше игрового времени, приобретает все большую огласку в немецком клубе. По информации Foot Mercato, "Лейпциг", бременский "Вердер" и "Вильярреал" сделали запросы и стремятся подписать игрока. Футболист не очень настроен покидать Мюнхен, однако более понятной картина его дальнейшей карьеры будет известно зимой.

Добавим, что в этом сезоне Матис Тель провел 7 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.