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Фрайбург продлил контракт с талантливым воспитанником молодежной академии

Германия

Об этом говорится на сайте немецкого клуба

Фрайбург продлил контракт с талантливым воспитанником молодежной академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Макс Розенфельдер в прошлом году присоединился к основному составу "Фрайбурга". Правда, 21-летний центральный защитник дебютировал за свой клуб в этом сезоне, поскольку прошлую кампанию был вынужден пропустить из-за травмы. Тренер Юлиан Шустер все чаще начал выпускать молодого таланта в основе, а руководство клуба вознаградило своего игрока новым контрактом. Срок действия соглашения пока не разглашается.

"Я родился во Фрайбурге и был фанатом "SC" с четырех лет. Поэтому для меня нет никаких сомнений, что я в правильном месте. После прошлого сезона, который был тяжелым для меня, я просто счастлив, что нахожусь в хорошей форме и что я получаю свои возможности. Я просто стараюсь продолжать в том же духе и работать на земле, чтобы гарантировать, что мы продолжим быть успешными", - заявил защитник после продления контракта.

Добавим, что в этом сезоне Макс Розенфельдер сыграл 11 матчей, однако никакими результативными действиями не отмечался.

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Источник:
Фрайбург
Опубликовал: Александр Гресь
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