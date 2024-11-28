Фрайбург продлил контракт с талантливым воспитанником молодежной академии

Макс Розенфельдер в прошлом году присоединился к основному составу "Фрайбурга". Правда, 21-летний центральный защитник дебютировал за свой клуб в этом сезоне, поскольку прошлую кампанию был вынужден пропустить из-за травмы. Тренер Юлиан Шустер все чаще начал выпускать молодого таланта в основе, а руководство клуба вознаградило своего игрока новым контрактом. Срок действия соглашения пока не разглашается.

"Я родился во Фрайбурге и был фанатом "SC" с четырех лет. Поэтому для меня нет никаких сомнений, что я в правильном месте. После прошлого сезона, который был тяжелым для меня, я просто счастлив, что нахожусь в хорошей форме и что я получаю свои возможности. Я просто стараюсь продолжать в том же духе и работать на земле, чтобы гарантировать, что мы продолжим быть успешными", - заявил защитник после продления контракта.

Добавим, что в этом сезоне Макс Розенфельдер сыграл 11 матчей, однако никакими результативными действиями не отмечался.