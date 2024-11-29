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Гамбург определился с именем нового главного тренера команды
Согласовываются окончательные детали
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
После длительных переговоров немецкий "Гамбург" определился с именем нового главного тренера команды.
Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 58-летний Бруно Лаббадиа согласился возглавить "Гамбург", приняв этот вызов. Немец очень мотивирован и убежден в огромном потенциале команды и клуба.
Известно, что сейчас продолжаются переговоры относительно деталей контракта Бруно Лаббадиа. Для согласования условий этого соглашения может понадобиться еще несколько дней, прежде чем стороны смогут достичь окончательной договоренности.
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Последним местом работы Бруно Лаббадиа был "Штутгарт", во главе которого немецкий тренер провел лишь 12 матчей в сезоне 2022/23.
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