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Гамбург определился с именем нового главного тренера команды

Германия

Согласовываются окончательные детали

Гамбург определился с именем нового главного тренера команды

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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После длительных переговоров немецкий "Гамбург" определился с именем нового главного тренера команды.

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Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 58-летний Бруно Лаббадиа согласился возглавить "Гамбург", приняв этот вызов. Немец очень мотивирован и убежден в огромном потенциале команды и клуба.

Известно, что сейчас продолжаются переговоры относительно деталей контракта Бруно Лаббадиа. Для согласования условий этого соглашения может понадобиться еще несколько дней, прежде чем стороны смогут достичь окончательной договоренности.

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Последним местом работы Бруно Лаббадиа был "Штутгарт", во главе которого немецкий тренер провел лишь 12 матчей в сезоне 2022/23.

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Бруно Лаббадиа Гамбург
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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