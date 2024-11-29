Полиция арестовала игрока Баварии за вождение в нетрезвом состоянии

Уже несколько месяцев имя Альфонсо Дэвиса упоминается в связи с возможным переходом в мадридский "Реал". Но в эту пятницу в Мюнхене заговорили не о будущем игрока, у которого контракт до 2025 года.

По информации Bild, левый защитник "Баварии" имел проблемы с полицией. Немецкое издание объясняет, что в 2.15 ночи в четверг полиция заметила черный Lamborghini Urus, в котором ехал Дэвис. Во время разговора с канадцем, который находился за рулем, полицейские почувствовали сильный запах алкоголя и доставили его в участок для прохождения алкотеста. Уровень алкоголя в его крови составил 0,6 г/л. Друг игрока был вынужден прийти в себя и сесть за руль его автомобиля после инцидента.

Мюнхенская "Бавария" отказалась от комментариев по этому поводу. Ожидается, что Дэвиса оштрафуют на 500 евро и приостановят действие его лицензии примерно на 1 месяц.