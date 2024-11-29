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Полиция арестовала игрока Баварии за вождение в нетрезвом состоянии

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Какой коварный зеленый змий

Полиция арестовала игрока Баварии за вождение в нетрезвом состоянии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже несколько месяцев имя Альфонсо Дэвиса упоминается в связи с возможным переходом в мадридский "Реал". Но в эту пятницу в Мюнхене заговорили не о будущем игрока, у которого контракт до 2025 года.

По информации Bild, левый защитник "Баварии" имел проблемы с полицией. Немецкое издание объясняет, что в 2.15 ночи в четверг полиция заметила черный Lamborghini Urus, в котором ехал Дэвис. Во время разговора с канадцем, который находился за рулем, полицейские почувствовали сильный запах алкоголя и доставили его в участок для прохождения алкотеста. Уровень алкоголя в его крови составил 0,6 г/л. Друг игрока был вынужден прийти в себя и сесть за руль его автомобиля после инцидента.

Мюнхенская "Бавария" отказалась от комментариев по этому поводу. Ожидается, что Дэвиса оштрафуют на 500 евро и приостановят действие его лицензии примерно на 1 месяц.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
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Опубликовал: Александр Гресь
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