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Бавария и Реал интересуются звездой Байера
Флориан Виртц заинтересовал два топ-клуба
Getty Images_
Талант "Байера" Флориан Виртц снова оказался в центре внимания европейских грандов.
Среди главных претендентов на подписание футболиста является мюнхенская "Бавария". Немецкий гигант видит в Виртце идеального партнера для своего хавбека Джамала Мусиалы. Но им придется конкурировать с мадридским "Реалом", который также заинтересован в услугах футболиста.
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Флориана в 130 млн евро.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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