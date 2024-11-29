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Бавария и Реал интересуются звездой Байера

Германия

Флориан Виртц заинтересовал два топ-клуба

Бавария и Реал интересуются звездой Байера

Getty Images_

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Талант "Байера" Флориан Виртц снова оказался в центре внимания европейских грандов.

Среди главных претендентов на подписание футболиста является мюнхенская "Бавария". Немецкий гигант видит в Виртце идеального партнера для своего хавбека Джамала Мусиалы. Но им придется конкурировать с мадридским "Реалом", который также заинтересован в услугах футболиста.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Флориана в 130 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц Джамал Мусиала
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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