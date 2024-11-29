Бундеслига. Санкт-Паули – Хольштайн 3:1. Адаптируйся либо умри

Бундеслига. 12-й тур

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Хольштайн 3:1

Голы: Салиакис 25, Гилавоги 56, Эггештайн 85 – Харрес 90+1

На 45-й минуте Арп не реализовал пенальти (вратарь)

Весной эти двое уверенно финишировали в топ-2 второй Бундеслиги, напрямую квалифицировавшись в элиту. При этом сильнейшего между "Санкт-Паули" и "Хольштайном" найти было трудно: первые финишировали с отрывом в 1 пункт при идентичной разнице голов. А могло быть наоборот, ведь Киль, гарантировав подъем, сдал первенство за тур до финиша.

За лето ничего кардинального у новичков не изменилось. Не было особенных летних усилений на трансферном рынке. Разве что гамбургцы были вынуждены попрощаться с главным тренером Фабианомм Хюрцелером, которого урвал "Брайтон". Вместо которого взяли еще одного персонажа империи Тони Блума Александра Блессинга из "Юниона".

Изменилось только самовосприятие. Как и другие клубы Тони Блума, "Санкт-Паули" быстро прогрессирует, ставит перед собой амбициозные цели, но не теряет связи с реальностью. Поэтому в элите гамбургцы быстро перестроились, забыли о громких декларациях о доминантном футболе, и начали заниматься сурвайвингом. В то время как их партнеры по промоушены продолжали играть так, словно они все еще во второй лиге.

Дома Гамбург мертвой хваткой вцепились в "РБ Лейпциг" (0:0), набрав первое очко в элите в 4-м туре. Через 4 тура снова сделали все, чтобы сдержать "Вольфсбург" (0:0), не думая о том, чтобы наконец порадовать болельщиков первым забитым голом дома. В следующей домашней игре отчаянно сушили против "Баварии" (0:1), которая выдала один из своих самых блеклых перфомансов в сезоне.

Долго терпели в своем прагматичном подходе, чтобы наконец обрушиться силой на "Хольштайн" в матче за 6 очков. Вот тут мы и увидели, что желание играть ярко у команды никуда не делось. Йоханнес Эггештайн снова расцвел как опаснейший инструмент в последней трети, сначала дважды ассистировав партнерам перед тем, как снять все вопросы свои голом в концовке.

"Санкт-Паули" вырвался из зоны вылета, отпраздновав первую победу на "Миллернтор-Штадион" с мая. Это ничего пока не говорит об их шансах на выживание. Но гамбургцы как минимум знают, что делают. "Хольштайн" же выглядит одним из слабейших новичков Бундеслиги за годы. Может не настолько отчаянно, как нынешний "Бохум", но те хотя бы известны умением перевоплощаться. Киль же выглядит приговоренным.

Санкт-Паули: Василь, Немет, Валь, Смит, Треу, Ирвайн, Бухалфа, Салиакас (Ритцка, 71), Гилавоги (Синани, 74), Эггештайн (Альберс, 90), Афолайян (Альстранд, 90)

Хольштайн: Вайнер, Гешвилль (Пухач, 68), Эррас, Ивежич, Порат (Розенбом, 78), Ремберг, Кнудсен (Гигович, 77), Холтби (Пихлер, 68), Беккер, Арп (Матино, 59), Харрес