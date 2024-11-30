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Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Боруссия Дортмунд – Бавария: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" при всех невзгодах остается могучей силой на "Вестфаленштадионе", выиграв все 8 домашних матчей сезона. Но если кому и под силу остановить эту серию, так это "Баварии", которая теперь устрашает еще и игрой без мяча.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports App.
Бундесліга, 12-й тур
30 ноября 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"
"Боруссия Дортмунд" 19:30 "Бавария"
Видеотрансляция – Setanta Sports App
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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