Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

"Боруссия" при всех невзгодах остается могучей силой на "Вестфаленштадионе", выиграв все 8 домашних матчей сезона. Но если кому и под силу остановить эту серию, так это "Баварии", которая теперь устрашает еще и игрой без мяча.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports App.

Бундесліга, 12-й тур

30 ноября 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия Дортмунд" 19:30 "Бавария"

Видеотрансляция – Setanta Sports App

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>