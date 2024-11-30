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Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Боруссия Дортмунд – Бавария: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия" при всех невзгодах остается могучей силой на "Вестфаленштадионе", выиграв все 8 домашних матчей сезона. Но если кому и под силу остановить эту серию, так это "Баварии", которая теперь устрашает еще и игрой без мяча.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports App.

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Бундесліга, 12-й тур

30 ноября 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия Дортмунд" 19:30 "Бавария"

Видеотрансляция – Setanta Sports App
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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