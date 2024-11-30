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Венсан Компани - о Дер-Классикере: Самая большая игра сезона
Предвкушает поединок
Фото: Баварія
Сегодня, 30 ноября, в 19:30 состоится матч между "Боруссией Дортмунд" и "Баварией".
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани высказался об игре:
"Это самая большая игра сезона не только для "Боруссии", но и для нас. Важно уважать соперника. Это особенная игра, и мы с нетерпением ждем ее.
Мы всегда готовимся к лучшей версии команды. Когда они в лучшем состоянии, они очень сильно давят. Они также опасны на контратаке. У них большая скорость на фланге и игроки, которые имеют техническую способность сделать финальный пас. Когда они в лучшей форме, они также очень сильны в создании игры.
Это большая и очень важная игра. Мы точно хотим победить в Дортмунде. На этой неделе у нас три особенные игры. Игра против "ПСЖ" была очень важной. Во вторник все зависит от прогресса в кубке, будем играть против действующего победителя. Есть очень важные игры только через неделю".
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