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Артём Степанов может дебютировать за Байер в матче Бундеслиги
Матч уже начался
Getty Images/Global Images Ukraine
Артём Степанов может дебютировать за немецкий «Байер» в матче Бундеслиги.
«Байер» выставил стартовый состав на матч против «Униона». Украинский нападающий – на скамейке запасных.
The Werkself Starting XI in Berlin. ⚫️????#FCUB04 pic.twitter.com/siwAmWjIrt— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 30, 2024
До матча «Байер» занимает 4-е место в таблице, «Унион» - на 10-м месте.
Напомним, Артём Степанов дебютировал за «Байер» в матче Лиги Чемпионов против «Зальцбурга». Нападающий заменил Патрика Шика на 73-й минуте.
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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