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Артём Степанов может дебютировать за Байер в матче Бундеслиги

Германия

Матч уже начался

Артём Степанов может дебютировать за Байер в матче Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артём Степанов может дебютировать за немецкий «Байер» в матче Бундеслиги.

«Байер» выставил стартовый состав на матч против «Униона». Украинский нападающий – на скамейке запасных.

До матча «Байер» занимает 4-е место в таблице, «Унион» - на 10-м месте.

Напомним, Артём Степанов дебютировал за «Байер» в матче Лиги Чемпионов против «Зальцбурга». Нападающий заменил Патрика Шика на 73-й минуте.

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Байер (Леверкузен) Артем Степанов
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Источник:
https://x.com/bayer04_en/status/1862848663854166022
Опубликовал: Владислав Прийменко
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