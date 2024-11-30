Артём Степанов может дебютировать за Байер в матче Бундеслиги

Артём Степанов может дебютировать за немецкий «Байер» в матче Бундеслиги.

«Байер» выставил стартовый состав на матч против «Униона». Украинский нападающий – на скамейке запасных.

The Werkself Starting XI in Berlin. ⚫️????#FCUB04 pic.twitter.com/siwAmWjIrt — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 30, 2024

До матча «Байер» занимает 4-е место в таблице, «Унион» - на 10-м месте.

Напомним, Артём Степанов дебютировал за «Байер» в матче Лиги Чемпионов против «Зальцбурга». Нападающий заменил Патрика Шика на 73-й минуте.