Бундеслига. Унижение Лейпцига, тащер Шик и камбек имени Демировича

Хаби Алонсо нашел хитрый приём против бетонной обороны "Униона", пропустившей до сегодня всего 9 голов в 11 турах. Баск впервые в кампании перешел на четверку сзади, а своих латералей Гримальдо и Фримпонга поднял на позиции вингеров. Центр поля уплотнил, сыграв без десятки, чтобы не уступать в единоборствам атлетичным берлинцам.

План сработал уже на 2-й минуте, когда Гримальдо и Фримпонг выбежали в контратаке на ворота, испанец отпасовал нидерландцу, и тот открыл счет. Впрочем, до перерыва Леверкузен провалился в обороне и позволил Чжону сравнять. В итоге без помощи десятки не обошлось. Алонсо выпустил Фло на последние полчаса, и тот ассистировал Патрику Шику на очередной гол. 100-й матч в Бундеслиге чех отпраздновал изящным мячом, забитым грудью.

А вот планы Марко Розе с травмой Хави Симонса вообще перестали работать. Сегодня "красные быки" потерпели крупнейшее поражение с времен пента-трика Холанда на "Этихаде". Без Хави в атаке снова мрак, и Вилли Орбан продолжает на стандартах быть опаснее, чем все его партнеры вместе взятые. Венгр забил в 4-й раз в кампании, но к тому моменту "Вольфсбург" забил 4 раза. Включая 3 мяча в стартовые 16 минут. А главным героем стал Мохамед Амура с дублем в дебюте, который за счет скорости разорвал "быков" вместе с Баку и Томашем.

"Штутгарт" после избиения в ЛЧ от "Црвены Звезды" (5:1) дважды уступал в счете "Вердеру" по ходу встречи в Бремене. "Музыканты" были близки ко второй домашней победе кряду, но дубль Эрмедина Демировича гарантировал подопечным Себастьяна Хенесса ничью. Куда лучше сложился вечер для бывшей команды Демировича "Фрайбурга".

Коллектив Юлиана Шустера дома победил "Боруссию" Менхенгладбах за счет дубля Лукаса Хелера. Немецкий теневой нападающий не только забил первые мячи в сезоне, но и ассистировал Рицу Доану на второй гол. Гладбах ответил лишь мячом Тима Кляйндинста. 8-м в кампании, и конечно же, ударом головой. Наконец "Аугсбург" нанес "Бохуму" очередное поражение, для них восьмое кряду на выезде. Мяч Титца с пенальти принес "фуггерам" 4-ю домашнюю победу в 5 последних играх.

Бундеслига. 12-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Байер 1:2

Голы: Чжон Ву Ен 29 – Фримпонг 2, Шик 71

Унион: Реннов – Кверфельд (Фолланд, 85), Фогт, Дуки – Роте, Хедира (Шефер, 79), Кемляйн, Триммель (Юранович, 79) – Чжон Ву Ен (Сков, 79), Холлербах – Скарке (Вертессен, 69).

Байер: Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба, Артур (Мукиеле, 79) – Гримальдо, Алеиш Гарсия (Виртц, 59), Джака, Андрих (Паласиос, 58), Фримпонг (Телла, 79) – Шик

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:5

Голы: Орбан 82 – Амура 4, 16, Томаш 16, Меле 64, Беренс 90+1

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Лукеба (Зайвальд, 31), Орбан, Гертрюйда – Нуса, Кампль (Шлагер, 77), Айдара (Вермерен, 46), Баумгартнер (Гебель, 77) – Опенда, Шешко (Андре Силва, 69)

Вольфсбург: Грабара – Меле, Кульеракис, Вавро, Фишер (Герхардт, 69) – Виммер (Сванберг, 76), Арнольд, Дардаи (Озджан, 85), Баку – Тиагу Томаш (Нмеча, 76), Амура (Беренс, 85)

Бремен, Везерштадион

Вердер – Штутгарт 2:2

Голы: Нджинма 6, Стаге 77 – Демирович 20, 85

Фрайбург, Европа-Парк

Фрайбург – Боруссия М 3:1

Голы: Хелер 41, 62, Доан 49 – Кляйндинст 61

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Бохум 1:0

Гол: Титц 38 (п)