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Неудачный первый тайм Баварии в Дортмунде. После пропущенного гола травмировался лидер атаки

Германия

Красным будет не хватать бомбардира

Неудачный первый тайм Баварии в Дортмунде. После пропущенного гола травмировался лидер атаки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Венсан Компани на 33-й минуте вынужденно провел незапланированную замену, поскольку Харри Кейн получил повреждение и вместо него в игру вступил Томас Мюллер.

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Английский форвард уверенно возглавляет гонку самых результативных футболистов Бундеслиги (14 точных ударов). Также экс-нападающий "Тоттенхэма" совершил 6 ассистов в текущем первенстве. В прошлом туре игрок оформил хет-трик в ворота "Аугсбурга" (3:0).

У Харри было микроповреждение в конце сентября. Также Кейн пропустил завершение прошлого клубного сезона из-за травмы спины, которую получил 11 мая.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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