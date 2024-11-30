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Неудачный первый тайм Баварии в Дортмунде. После пропущенного гола травмировался лидер атаки
Красным будет не хватать бомбардира
Getty Images / Global Images Ukraine
Венсан Компани на 33-й минуте вынужденно провел незапланированную замену, поскольку Харри Кейн получил повреждение и вместо него в игру вступил Томас Мюллер.
Английский форвард уверенно возглавляет гонку самых результативных футболистов Бундеслиги (14 точных ударов). Также экс-нападающий "Тоттенхэма" совершил 6 ассистов в текущем первенстве. В прошлом туре игрок оформил хет-трик в ворота "Аугсбурга" (3:0).
У Харри было микроповреждение в конце сентября. Также Кейн пропустил завершение прошлого клубного сезона из-за травмы спины, которую получил 11 мая.
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