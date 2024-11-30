Бундеслига. 12-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бавария 1:1

Гол: Гиттенс 27 – Мусиала 85

"Боруссия" готовилась к дер-Класикеру на фоне одного из худших стартов сезона в этом веке. Нури Шахин так и не поставил в Дортмунде ясный рисунок игры, а на международный перерыв БД ушла с переполненным лазаретом и 4 поражениями в 6 матчах. Надежду вселяла только домашняя серия, ведь на "Сигнал Идуна Парк" хозяева выиграли 8 поединков из 8 во всех турнирах.

"Бавария" же напротив устрашала в последние недели, наконец нащупав баланс в защите. Подопечные Венсана Компани наладили свой персональный прессинг после фиаско от "Барселоны", с тех пор выиграв 7 матчей кряду, ни разу не пропустив.

Тревоги в лагере дортмундцев прибавилось с первых минут. В дебюте "Бавария" тотально зажала хозяев на их половине, а "Боруссия" продолжила терять бойцов. Вальдемара Антона хватило на 15 минут дер-Класикера, дискомфорт в бедре был заметен и у голкипера Грегора Кобеля, который с полчаса не мог выбить от ворот на чужую половину. Неожиданная потеря до перерыва случилась и у гостей. Харри Кейн с повреждением задней поверхности бедра ушел с поля через полчаса.

"Бавария" владела заметной инициативой, но развить успех впереди не удавалось. Не хватало динамики впереди, Мусиалу неплохо прикрыли, а кроме Сане никто не брал на себя инициативу. Не впечатлял и Тель, неожиданно вышедший в старте. Его явно выпустили продавливать Рюэрсона под кроссы с противоположного края, но доставку навесов справа баварцы так и не наладили.

Более того, "Борусссия" постепенно начала успешно манипулировать персональным давлением соперника. Десятка Забитцер (Брандт выпал из-за травмы) постоянно уводил на свою половину Кима, а Киммих с Горецкой увлекались прессингом, часто опустошая опорную преследованием шестерок соперника.

В итоге один раз Дортмунд при билд-апе увел опорников "Баварии". Прошла атака левым краем (почти половина из всех атак хозяев пришлась на это крыло), и Гиттенс ускользнул от вытянувшегося Лаймера, галопом пробежал 40 метров и прервал 697-минутную серию Нойера без пропущенных. Отдельно отметим еще и Кима. Центрбек вовремя не переключился с Забитцера и не подстраховал своего фулбека. При этом в защиту корейца нужно сказать, что в такой системе на центрбеках повышенная нагрузка.

"Бавария" начала создавать момент лишь после перерыва, полетев в атаку сразу со свистком. Мусиала на 49-й воспользовался редким провалом опорки соперника ("удивительно", что совпало это с баном Джана). Ворвался между линий, проскочил мимо поезда Зюле и выкатил Мюллеру по центру ворот, вытянув на себя кипер. Но Томас Кобеля не пробил. Сразу после удар Мусиалы после наглого прохода по центру чуть не облизал штангу. В ответ Гиттенс уже собрался оформлять дубль, как мяч с его ноги снял Лаймер.

За полчаса до конца соперники обменялись убойными шансами. Сане бездарно пробил при выходе 1 на 1 с правой ноги. Момент был создан благодаря хитрой комбинации с Мюллером и умного движения Лаймера, ассистировавшего Лерою. А в ответной атаке Мусиала не успел за Байером (не его игрок, но все равно не отработал). И Макс в контратаке выкатил Забитцеру, который так хотел забить бывшему клубу, что не заметил Серу Гирасси перед пустыми воротами.

В последние 10 минут "Бавария" пошла на финальный штурм. Горецка доигрывал центрбеком, а вместо Кима вторым вингером направо вышел Олисе. В итоге этот маневр и привел к камбеку. Сане заработал штрафной в метрах 18 от ворот. Не дал конкуренту по позиции Олисе (уже забивал с этой точки) пробить, но мяч все равно прискакал к Олисе, который кроссом нашел Мусиалу в штрафной. А Джамал в очередной раз забил головой, в 5-й раз за осень.

1:1. Вслед за "Байером" и "Айнтрахтом" команда Нури Шахина сумела укротить атакующий порыв "Баварии", и тоже взяла ничью с лучшей командой страны. А также в очередной раз напомнила Компани, что персональный прессинг будет работать до тех пор, пока его игроки на всех позициях будут превосходить оппонента. С дырой на правом фланге обороны их будут периодически подлавливать даже на внутренней арене.

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Антон (Зюле, 18), Рюэрсон (Ян Коуто, 74) – Гросс, Нмеча – Гиттенс (Мален, 74), Забитцер (Рейна, 90), Байер – Гирасси

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким (Олисе, 80), Упамекано, Лаймер (Боэ, 62) – Горецка, Киммих – Тель (Коман, 62), Мусиала, Сане – Кейн (Мюллер, 33)

Предупреждения: Рюэрсон 71, Шахин 80, Байер 90+5 – Сане 88, Упамекано 90+3