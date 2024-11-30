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Боруссия Дортмунд впервые за восемь лет выиграла первый тайм против Баварии дома

Германия

Проклятие снято, но победить это не помогло

Боруссия Дортмунд впервые за восемь лет выиграла первый тайм против Баварии дома

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в Германии проходил "Дер Классикер": "Боруссия" в Дортмунде принимала "Баварию".

Несмотря на всю очарованность домашнего стадиона “пчел”, они не могли выиграть здесь у мюнхенцев в первом тайме на протяжении восьми лет. В последний раз это произошло 19 ноября 2016 года.

10 матчей подряд на "Зигналь Идуна Парк" "Боруссия" не могла победить до перерыва. Сегодня это удалось благодаря голу Байно-Гиттенса на 27-й минуте встречи.

Правда, перед финальным свистком “пчелы” пропустили и потеряли два очка. Кстати, "Боруссия" впервые в этом сезоне не смогла победить в Дортмунде. До этого было восемь побед в восьми матчах во всех турнирах.

В настоящее время BVB 09 идет на пятом месте в Бундеслиге. Отрыв от первой "Баварии" составляет 10 очков – это половина зачетных пунктов, которые набрали подопечные Шахина за 12 туров.

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