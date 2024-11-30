Боруссия Дортмунд впервые за восемь лет выиграла первый тайм против Баварии дома

Сегодня в Германии проходил "Дер Классикер": "Боруссия" в Дортмунде принимала "Баварию".

Несмотря на всю очарованность домашнего стадиона “пчел”, они не могли выиграть здесь у мюнхенцев в первом тайме на протяжении восьми лет. В последний раз это произошло 19 ноября 2016 года.

10 матчей подряд на "Зигналь Идуна Парк" "Боруссия" не могла победить до перерыва. Сегодня это удалось благодаря голу Байно-Гиттенса на 27-й минуте встречи.

Правда, перед финальным свистком “пчелы” пропустили и потеряли два очка. Кстати, "Боруссия" впервые в этом сезоне не смогла победить в Дортмунде. До этого было восемь побед в восьми матчах во всех турнирах.

В настоящее время BVB 09 идет на пятом месте в Бундеслиге. Отрыв от первой "Баварии" составляет 10 очков – это половина зачетных пунктов, которые набрали подопечные Шахина за 12 туров.