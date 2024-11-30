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"Не так уж плохо": тренер Баварии прокомментировал травму Харри Кейна

Германия

Скоро "Шахтер" будет противостоять мюнхенцам

"Не так уж плохо": тренер Баварии прокомментировал травму Харри Кейна

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Винсен Компани прокомментировал травму нападающего команды Харри Кейна.

Англичанин не смог доиграть матч 12 тура против "Боруссии" в Дортмунде. Он получил повреждение в первом тайме, и на 33-й минуте вместо него появился Томас Мюллер.

"Он сказал, что это не так уж плохо. Надеюсь, это так. У нас сегодня будут тесты", – сообщил Компани.

В текущем сезоне Кейн провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и девятью ассистами. Он лидирует в бомбардирской гонке Бундеслиги, а также идет третьим в рейтинге голеадоров ЛЧ.

Напомним, что 10 декабря "Бавария" сыграет с донецким "Шахтером" в Гельзенкирхене в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Также на 3 декабря у мюнхенцев запланирован поединок 1/8 финала Кубка Германии против "Байера" Леверкузен.

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Источник:
imiasanmia X
Опубликовал: Максим Кучер
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