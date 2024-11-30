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Боруссия Дортмунд прервала сухую серию Баварии, которая длилась более 700 минут
Это сделал 20-летний англичанин
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче 12 тура немецкой Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде принимала "Баварию".
К этому матчу мюнхенцы подходили с продолжительной сухой серией. В последний раз они пропускали еще 23 октября в поединке против "Барселоны" в Лиге чемпионов – сразу четыре мяча.
Однако после этого в семи подряд поединках подопечные Компани оставили свои ворота сухими. И только на 27-й минуте встречи в Дортмунде эту серию прервал Джейми Байно-Гиттенс.
В общей сложности серия длилась 701 минуту. Во всех матчах ворота "Баварии" защищал Мануэль Нойер. За это время он оформил 13 сейвов. Кстати, в двух матчах – против "Бенфики" и "Санкт-Паули" – соперники в створ не били.
В рамках Бундеслиги этот пропущенный гол стал восьмым в текущем сезоне – лучший показатель чемпионата. Ближайший к нему "Унион", у которого 11 пропущенных. Однако берлинцы идут на 11 месте в турнирной таблице.
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