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"Мы не показали свой лучший уровень". Компани прокомментировал ничью с Боруссией

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"Мы не показали свой лучший уровень". Компани прокомментировал ничью с Боруссией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани дал свой комментарий относительно ничьей в матче с "Боруссией" (1:1). Это была игра 12-го тура Бундеслиги.

"Я считаю, что первые 10-15 минут были неплохими, но потом мы потеряли темп, ошибались и слишком легко теряли мяч. Мы не показали свой лучший уровень. Во втором тайме мы быстро пришли в себя и создали много моментов для взятия ворот. Я счастлив, что нам удалось забить.

Перед каждой игрой мы хотим 3 очка. Сегодня мы не добыли 3 очка. Такова реальность. Но это была важная игра, на выезде в Дортмунде, мы проигрывали 1:0. Мы проявили характер, сравняли счет и продолжали идти вперед на последних минутах. Это показывает, что у нас есть вера", - сказал Компани.

После 12-го тура "Бавария" продолжает оставаться на 1-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. Второй "Айнтрахт" отстает на 7 очков, однако свой матч тура он сыграет позже.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Виктор Иванчук
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