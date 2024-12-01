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"Справедливый результат": Томас Мюллер прокомментировал ничью против Боруссии Д
Немец недоволен первым таймом
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал ничью против "Боруссии" Дортмунд в матче 12 тура Бундеслиги.
“Мы раздражены первым таймом, поскольку играли не так, как хотели. Второй тайм был неплохой, но мы хотели бы забить раньше.
У меня был шанс, Грегор Кобель неплохо закрывал углы. Лерой тоже имел шанс. Мне понравилась наша игра во втором тайме. В общем, ничья была справедливой. Мы продолжаем”, – сказал Мюллер.
Томас вышел на поле на 33 минуте, заменив травмированного Харри Кейна. Это был его 12 матч в текущей Бундеслиге.
"Бавария" лидирует в чемпионате Германии. Отрыв от второго "Айнтрахта" Франкфурт составляет семь очков с матчем в запасе у подопечных Топпмеллера.
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