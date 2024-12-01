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"Справедливый результат": Томас Мюллер прокомментировал ничью против Боруссии Д

Германия

Немец недоволен первым таймом

"Справедливый результат": Томас Мюллер прокомментировал ничью против Боруссии Д

Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболист "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал ничью против "Боруссии" Дортмунд в матче 12 тура Бундеслиги.

“Мы раздражены первым таймом, поскольку играли не так, как хотели. Второй тайм был неплохой, но мы хотели бы забить раньше.

У меня был шанс, Грегор Кобель неплохо закрывал углы. Лерой тоже имел шанс. Мне понравилась наша игра во втором тайме. В общем, ничья была справедливой. Мы продолжаем”, – сказал Мюллер.

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Томас вышел на поле на 33 минуте, заменив травмированного Харри Кейна. Это был его 12 матч в текущей Бундеслиге.

"Бавария" лидирует в чемпионате Германии. Отрыв от второго "Айнтрахта" Франкфурт составляет семь очков с матчем в запасе у подопечных Топпмеллера.

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Источник:
Sky
Опубликовал: Максим Кучер
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