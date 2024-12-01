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Благодаря голу в ворота Боруссии Д: Мусиала установил долговечное бомбардирское достижение
Практически повторил то, что случилось 44 года назад
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 12 тура Бундеслиги "Боруссия" Дортмунд дома вничью сыграла с "Баварией". Мюнхенцы вырвали один зачетный пункт на 85 минуте благодаря голу Джамала Мусиалы.
Для молодого немца это уже шестой выездной матч Бундеслиги подряд, в котором он забивает гол. Мусиала стал вторым самым молодым футболистом, которому удалось это достижение, сообщает Opta.
Мусиала это сделал в возрасте 21 года и 278 дней. В сезоне 1969-1970 гг. Вернер Вайст в составе "Боруссии" Д оформил шесть подряд гостевых голевых поединков в 21 год и 10 дней.
6 - Bayern's Jamal Musiala has scored in his sixth consecutive Bundesliga away match - aged 21 years and 278 days, he is the second-youngest player in BL history to do so, after Werner Weist in 1969-70 for Dortmund (21 years, 10 days). Traveller. #BVBFCB pic.twitter.com/nCP53WYZ3w— OptaFranz (@OptaFranz) November 30, 2024
В общей сложности в этом сезоне на счету Джамала именно эти шесть голов (и еще один ассист) в 10 матчах Бундеслиги. Также он оформил три результативных действия в пяти встречах ЛЧ (1+2).
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