  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Благодаря голу в ворота Боруссии Д: Мусиала установил долговечное бомбардирское достижение
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благодаря голу в ворота Боруссии Д: Мусиала установил долговечное бомбардирское достижение

Германия

Практически повторил то, что случилось 44 года назад

Благодаря голу в ворота Боруссии Д: Мусиала установил долговечное бомбардирское достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче 12 тура Бундеслиги "Боруссия" Дортмунд дома вничью сыграла с "Баварией". Мюнхенцы вырвали один зачетный пункт на 85 минуте благодаря голу Джамала Мусиалы.

Для молодого немца это уже шестой выездной матч Бундеслиги подряд, в котором он забивает гол. Мусиала стал вторым самым молодым футболистом, которому удалось это достижение, сообщает Opta.

Мусиала это сделал в возрасте 21 года и 278 дней. В сезоне 1969-1970 гг. Вернер Вайст в составе "Боруссии" Д оформил шесть подряд гостевых голевых поединков в 21 год и 10 дней.

В общей сложности в этом сезоне на счету Джамала именно эти шесть голов (и еще один ассист) в 10 матчах Бундеслиги. Также он оформил три результативных действия в пяти встречах ЛЧ (1+2).

Читайте такжеБоруссия Дортмунд прервала сухую серию Баварии, которая длилась более 700 минут
По теме
yellow-arrow
Английские топ-клубы следят за талантливым нападающим Боруссии
yellow-arrow
"Справедливый результат": Томас Мюллер прокомментировал ничью против Боруссии Д
yellow-arrow
"Мы не показали свой лучший уровень". Компани прокомментировал ничью с Боруссией
Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости