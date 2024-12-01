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Нури Шахин после матча с Баварией: Горжусь своими парнями

Германия

Тренер дортмундской Боруссии дал комментарий после матча

Нури Шахин после матча с Баварией: Горжусь своими парнями

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нури Шахин дал комментарий после матча с "Баварией".

По словам главного тренера дортмундской "Боруссии", на поле была хорошая команда против лидера Бундеслиги. У дортмундского клуба, по словам Шахина, было две отличные возможности.

"Мы стремимся к тому, чтобы выигрывать и в таких матчах. Но в последние минуты у меня уже было ощущение, что нам придётся защищаться от гола при счёте 1:1. Я реалист. В целом, сегодня я видел хорошую команду "Дортмунда" и горжусь своими парнями.

Гол при счёте 1:1, к сожалению, был заслуженным. Мы играли очень напряжённо и высоко прессинговали. Во втором тайме "Бавария" перешла на схему 3-1. Это стоило нам сил, потому что расстояния стали большими. Иногда они прижимали нас к воротам.

У нас было две отличные возможности для контратаки благодаря Джейми Гиттенсу и Марселю Забитцеру. Если вы реализуете их, то покинете поле победителями. Забитцер не может отдать пас в такой позиции, но может забить гол", - сказал Шахин в эфире Sky.

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Напомним, дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Баварией" (1:1). "Боруссия" в турнирной таблице занимает 5-е место с 20-ю очками, "Бавария" - первая с 30-ю очками.

Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
BVB
Опубликовал: Владислав Прийменко
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