Бундеслига. 12-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Хоффенхайм 2:0

Голы: Буркардт 4, 24

"Майнц" продлил серию побед до 3 матчей, вслед за дортмундской "Боруссией" и "Хольштайном" переиграв и кризисный "Хоффенхайм". Разницу этим вечером снова сделал Йонатан Буркардт, дважды отличившись в дебютные полчаса.

Для капитана "карнавальников" это 3-й дубль в кампании и 8-й и 9-й гол в Бундеслиге. Каждый раз, когда Буркардту удавалось отличаться, его команда как минимум не проигрывала (5 побед и 1 ничья). Хотя фундаментом успеха остается надежная оборона, отыгравшая на ноль в третьем из четырех последних туров.

"Майнц" провел очень сильный первый тайм, не дав подопечным Кристиана Эльцера показать свои новые игровые идеи. Отказ гостей от схемы с тремя ЦЗ пока не привел к ухудшению показателей в обороне, что уже неплохо. Но и о надежности говорить было этим вечером смешно, особенно на фоне убедительного оборонительного перфоманса "Майнца".

До перерыва хозяева могли забивать и больше двух раз. Первый гол Буркардта стал результатом классной комбинации всей команды. Второй – чистым индивидуальным блеском форварда после удара издали.

При этом показательно, насколько труднее было жить лидеру "Хоффенхайма" Андрею Крамаричу. Хорвата прикрыли настолько плотно, что за 67 минут он не нанес ни единого удара и всего 40 раз коснулся мяча, хотя на вторую половину "Майнц" сознательно сдал инициативу зинсхаймцам. 2:0. "Майнц" в огне, "Хоффенхайму" еще долго выбираться из игрового кризиса.

Майнц: Центнер – Белль, да Кошта, Кор – Мвене (Ферачниг, 90+1), Амири, Сано, Каси (Видмер, 73) – Ли Чжэ Сон, Небель (Хон Хен Сок, 87) – Буркардт (Зиб, 90+1)

Хоффенхайм: Бауманн – Прасс (Гайгер, 80), Нсоки, Акпогума, Кадержабек (Жандре, 46) – Бисхоф, Штах – Бруун Ларсен (Бериша, 80), Крамарич (Юрасек, 68), Гложек – Табакович (Морстедт, 68)