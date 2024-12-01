  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Майнц – Хоффенхайм 2:0. Буркардт снова в огне
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Майнц – Хоффенхайм 2:0. Буркардт снова в огне

Германия
Обновлено

Третий дубль Буркардта приносит Майнцу очередную победу

Бундеслига. Майнц – Хоффенхайм 2:0. Буркардт снова в огне

Фото: imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 12-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Хоффенхайм 2:0

Голы: Буркардт 4, 24

"Майнц" продлил серию побед до 3 матчей, вслед за дортмундской "Боруссией" и "Хольштайном" переиграв и кризисный "Хоффенхайм". Разницу этим вечером снова сделал Йонатан Буркардт, дважды отличившись в дебютные полчаса.

Для капитана "карнавальников" это 3-й дубль в кампании и 8-й и 9-й гол в Бундеслиге. Каждый раз, когда Буркардту удавалось отличаться, его команда как минимум не проигрывала (5 побед и 1 ничья). Хотя фундаментом успеха остается надежная оборона, отыгравшая на ноль в третьем из четырех последних туров.

"Майнц" провел очень сильный первый тайм, не дав подопечным Кристиана Эльцера показать свои новые игровые идеи. Отказ гостей от схемы с тремя ЦЗ пока не привел к ухудшению показателей в обороне, что уже неплохо. Но и о надежности говорить было этим вечером смешно, особенно на фоне убедительного оборонительного перфоманса "Майнца".

До перерыва хозяева могли забивать и больше двух раз. Первый гол Буркардта стал результатом классной комбинации всей команды. Второй – чистым индивидуальным блеском форварда после удара издали.

При этом показательно, насколько труднее было жить лидеру "Хоффенхайма" Андрею Крамаричу. Хорвата прикрыли настолько плотно, что за 67 минут он не нанес ни единого удара и всего 40 раз коснулся мяча, хотя на вторую половину "Майнц" сознательно сдал инициативу зинсхаймцам. 2:0. "Майнц" в огне, "Хоффенхайму" еще долго выбираться из игрового кризиса.

Майнц: Центнер – Белль, да Кошта, Кор – Мвене (Ферачниг, 90+1), Амири, Сано, Каси (Видмер, 73) – Ли Чжэ Сон, Небель (Хон Хен Сок, 87) – Буркардт (Зиб, 90+1)

Хоффенхайм: Бауманн – Прасс (Гайгер, 80), Нсоки, Акпогума, Кадержабек (Жандре, 46) – Бисхоф, Штах – Бруун Ларсен (Бериша, 80), Крамарич (Юрасек, 68), Гложек – Табакович (Морстедт, 68)

По теме
yellow-arrow
Нури Шахин после матча с Баварией: Горжусь своими парнями
yellow-arrow
Благодаря голу в ворота Боруссии Д: Мусиала установил долговечное бомбардирское достижение
yellow-arrow
Английские топ-клубы следят за талантливым нападающим Боруссии
Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости