Германия
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Бундеслига. Хайденхайм – Айнтрахт 0:4. Очередной бенефис Мармуша
Орлы легко разобрались на Фойт-Арене
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 12-й тур
Хайденхайм, Фойт-Арена
Хайденхайм – Айнтрахт 0:4
Голы: Мармуш 22, 58, Шаиби 49, Экитике 90+3
Хайденхайм: Мюллер – Гимбер, Майнка, Мэлоуни (Шиммер, 55) – Ференбах, Дорш (Бек, 82), Шеппнер, Буш – Сиенза (Хонзак, 55), Ваннер (Конте, 46), Кауфманн (Бройниг, 68)
Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох, Тута (Коллинз, 68), Кристенсен – Браун (Экитике, 73), Ларссон (Хейлунд, 79), Схири, Гетце (Кнауфф, 68) – Мармуш, Матанович (Шаиби, 46)
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