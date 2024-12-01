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Бундеслига. Хайденхайм – Айнтрахт 0:4. Очередной бенефис Мармуша

Германия

Орлы легко разобрались на Фойт-Арене

Бундеслига. Хайденхайм – Айнтрахт 0:4. Очередной бенефис Мармуша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 12-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Айнтрахт 0:4

Голы: Мармуш 22, 58, Шаиби 49, Экитике 90+3

Хайденхайм: Мюллер – Гимбер, Майнка, Мэлоуни (Шиммер, 55) – Ференбах, Дорш (Бек, 82), Шеппнер, Буш – Сиенза (Хонзак, 55), Ваннер (Конте, 46), Кауфманн (Бройниг, 68)

Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох, Тута (Коллинз, 68), Кристенсен – Браун (Экитике, 73), Ларссон (Хейлунд, 79), Схири, Гетце (Кнауфф, 68) – Мармуш, Матанович (Шаиби, 46)

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