Возможно, в этом году уже не сыграет. Физиотерапевт назвал сроки отсутствия лучшего нападающего Бундеслиги

Физиотерапевт назвал сроки отсутствия лучшего нападающего Бундеслиги.

Харри Кейн в матче с "Боруссией" был заменён на 33-й минуте из-за повреждения. Физиотерапевт, анализирующий травмы футболистов сообщил, что английский нападающий вылетел на срок до 4-х недель.

"У Харри Кейна небольшое растяжение подколенного сухожилия. При слабой степени тяжести заболевание обычно отсутствует в течение 2–4 недель в зависимости от восстановления", - написал специалист.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При максимальном сроке восстановления, футболист появится на поле в январе 2025 года.

В этом сезоне Харри Кейн сыграл в 19-ти играх во всех турнирах за "Баварию", в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.