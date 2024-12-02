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Возможно, в этом году уже не сыграет. Физиотерапевт назвал сроки отсутствия лучшего нападающего Бундеслиги
Он в хорошей форме
Фото: bundesliga.com
Физиотерапевт назвал сроки отсутствия лучшего нападающего Бундеслиги.
Харри Кейн в матче с "Боруссией" был заменён на 33-й минуте из-за повреждения. Физиотерапевт, анализирующий травмы футболистов сообщил, что английский нападающий вылетел на срок до 4-х недель.
"У Харри Кейна небольшое растяжение подколенного сухожилия. При слабой степени тяжести заболевание обычно отсутствует в течение 2–4 недель в зависимости от восстановления", - написал специалист.
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При максимальном сроке восстановления, футболист появится на поле в январе 2025 года.
В этом сезоне Харри Кейн сыграл в 19-ти играх во всех турнирах за "Баварию", в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.
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