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Майнц продлил контракт с основным голкипером команды

Германия

Об этом говорится на сайте карнавальщиков

Майнц продлил контракт с основным голкипером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Робин Центнер является воспитанником молодежной академии "Майнца", который играет основной команде уже десять лет. Учитывая его вклад в результаты клуба, руководство "карнавальщиков" решило продлить со своим голкипером контракт до конца июня 2028 года.

""Майнц" - это мой дом, и продление контракта было для меня решением от всего сердца. Я с нетерпением жду того, чтобы праздновать успехи с этой командой в ближайшие годы. Мы многого достигли вместе за последнее время и находимся на правильном пути - я хочу продолжать быть частью этого великого развития", - заявил немецкий вратарь после продления соглашения.

Добавим, что в этом сезоне Робин Центнер провел 14 матчей, из которых 4 отыграл на ноль, в общем пропустив 19 мячей.

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Источник:
Майнц
Опубликовал: Александр Гресь
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