Майнц продлил контракт с основным голкипером команды

Робин Центнер является воспитанником молодежной академии "Майнца", который играет основной команде уже десять лет. Учитывая его вклад в результаты клуба, руководство "карнавальщиков" решило продлить со своим голкипером контракт до конца июня 2028 года.

""Майнц" - это мой дом, и продление контракта было для меня решением от всего сердца. Я с нетерпением жду того, чтобы праздновать успехи с этой командой в ближайшие годы. Мы многого достигли вместе за последнее время и находимся на правильном пути - я хочу продолжать быть частью этого великого развития", - заявил немецкий вратарь после продления соглашения.

Добавим, что в этом сезоне Робин Центнер провел 14 матчей, из которых 4 отыграл на ноль, в общем пропустив 19 мячей.