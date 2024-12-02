Компани - перед игрой с Байером: Кейна невозможно заменить, но мы решим это по-другому

Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани высказался о потенциальной замене на поле для травмированного нападающего Гарри Кейна.

"Невозможно заменить его абсолютно полноценно, он топ-игрок. Но мы решим эту проблему по-другому, завтра у нас не будет недостатка в талантливых игроках. На этой позиции могут сыграть: Томас Мюллер, Матис Тель, Серж Гнабри, Михаэль Олизе, Лерой Сане, Джамал Мусиала... Это игроки, способные забивать. Как я уже сказал, нельзя заменить голы Харри полностью, но у нас есть варианты", - приводит слова Компани Bayern & Germany.