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Компани - перед игрой с Байером: Кейна невозможно заменить, но мы решим это по-другому

Германия

Есть много вариантов

Компани - перед игрой с Байером: Кейна невозможно заменить, но мы решим это по-другому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани высказался о потенциальной замене на поле для травмированного нападающего Гарри Кейна.

"Невозможно заменить его абсолютно полноценно, он топ-игрок. Но мы решим эту проблему по-другому, завтра у нас не будет недостатка в талантливых игроках. На этой позиции могут сыграть: Томас Мюллер, Матис Тель, Серж Гнабри, Михаэль Олизе, Лерой Сане, Джамал Мусиала... Это игроки, способные забивать. Как я уже сказал, нельзя заменить голы Харри полностью, но у нас есть варианты", - приводит слова Компани Bayern & Germany.

Завтра, 3 декабря, "Бавария" примет "Байер" в Кубке Германии.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Харри Кейн травма
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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