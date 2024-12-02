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Тренер Байера: Игра с Баварией - самый большой вызов в Кубке Германии

Германия

Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов

Тренер Байера: Игра с Баварией - самый большой вызов в Кубке Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Байера" Хаби Алонсо поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Германии против "Баварии".

"Кубок - это всегда особенное соревнование. Игра в Мюнхене - это, пожалуй, самый большой вызов, с которым можно столкнуться в Кубке, и это лучший матч для всех. Мы знаем, как трудно выступать в Мюнхене против очень хорошей команды - "Бавария". В этом поединке может произойти что угодно - мы будем бороться за наши шансы", - сказал Алонсо.

Напомним, что матч "Бавария" - "Байер" состоится 3 декабря в 21:45 по киевскому времени.

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