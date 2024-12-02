  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ключевой полузащитник Баварии прокомментировал возможное продление своего контракта с клубом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой полузащитник Баварии прокомментировал возможное продление своего контракта с клубом

Германия

Уже вскоре будет принято важное решение

Ключевой полузащитник Баварии прокомментировал возможное продление своего контракта с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих после матча с дортмундской "Боруссией" (1:1) прокомментировал свое будущее, ответив на вопрос журналиста о его новом контракте с клубом.

"Мне всегда приятно получать благодарность от клуба и фанатов. Моя семья чувствует себя здесь как дома. Это очень и очень важное решение для меня, которое я собираюсь принять зимой".

"Я не буду ждать до лета. Мы сядем за стол переговоров зимой, мы с клубом попробуем увидеть общую картину. Я приму окончательное решение в январе", — сказал Киммих для ZDF Sport Studio.

Читайте такжеСпортдир Баварии - о контракте Киммиха: Он должен стать лицом нашего клуба

Заметим, что текущее соглашение 29-летнего немецкого хавбека с "Баварией" действует до июня 2025 года. Немецкий гранд надеется, что им удастся договориться с Киммихом о его продлении.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Йозуа Киммих провел 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 4 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Сборная Германии хочет заиграть 17-летнего украинского вундеркинда из Байера
yellow-arrow
Тренер Байера: Игра с Баварией - самый большой вызов в Кубке Германии
yellow-arrow
Досрочный финал? Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча 1/8 Кубка Германии на 03.12.2024
Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости