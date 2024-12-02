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Ключевой полузащитник Баварии прокомментировал возможное продление своего контракта с клубом
Уже вскоре будет принято важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих после матча с дортмундской "Боруссией" (1:1) прокомментировал свое будущее, ответив на вопрос журналиста о его новом контракте с клубом.
"Мне всегда приятно получать благодарность от клуба и фанатов. Моя семья чувствует себя здесь как дома. Это очень и очень важное решение для меня, которое я собираюсь принять зимой".
"Я не буду ждать до лета. Мы сядем за стол переговоров зимой, мы с клубом попробуем увидеть общую картину. Я приму окончательное решение в январе", — сказал Киммих для ZDF Sport Studio.
Заметим, что текущее соглашение 29-летнего немецкого хавбека с "Баварией" действует до июня 2025 года. Немецкий гранд надеется, что им удастся договориться с Киммихом о его продлении.
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В этом сезоне Йозуа Киммих провел 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 4 ассистами.
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