Будущее Сане в Баварии под вопросом: клуб предлагает новые условия контракта

"Бавария" заинтересована в продолжении сотрудничества со своим вингером Лероем Сане.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, немецкий клуб предложил Сане новый контракт, который предусматривает значительное уменьшение его фиксированной зарплаты. "Бавария" хочет заключить договор, основанный на результатах. То есть, заработок Сане будет зависеть от его выступлений на поле.

"Бавария" рассмотрит лучшие предложения по Сане в январе, но игрок на 100% настроен остаться в клубе по крайней мере до конца сезона.

Напомним, что контракт Сане с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.