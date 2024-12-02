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Ди Мария довел до слез болельщика Бенфики до слез
Футболист подарил свою футболку одному из фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine
1 декабря "Бенфика" одержала победу над "Ароукой" (0:2), после финального свистка Анхель Ди Мария подошел к болельщикам.
Футболист решил подарить свою футболку одной семье, которая приехала поддержать свою команду. Поэтому переполненный эмоциями фанат расплакался.
???????????? Angel Di Maria gave his shirt to a family and look what it meant to them... ????❤️ pic.twitter.com/0lgmDDExkG— EuroFoot (@eurofootcom) December 2, 2024
В матче против "Ароуки" Ди Мария забил пенальти, увеличив свой актив в сезоне до 9 голов и 5 ассистов в 17 матчах.
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