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"Они - одни из лучших". Наставник Баварии рассказал о соперниках команды в 1/8 финала Кубка Германии
Компани выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями накануне матча 1/8 финала Кубка Германии против "Байера".
"Мы играли почти со всеми командами лиги. Они - одни из лучших. У них очень хорошие нападающие. Они умеют хорошо обороняться, и именно это они делали против нас в матче чемпионата. Не знаю, будут ли они действовать так же на этот раз.
Надеюсь, мы сможем завтра сыграть на своих сильных сторонах и сосредоточиться на себе, независимо от того, как сыграет "Байер", - сказал Компани.
Завтра, 3 декабря, в 21:45 по Киеву "Бавария" сыграет против "Байера" в Кубке Германии.
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