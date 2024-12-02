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"Они - одни из лучших". Наставник Баварии рассказал о соперниках команды в 1/8 финала Кубка Германии

Германия

Компани выступил на пресс-конференции

"Они - одни из лучших". Наставник Баварии рассказал о соперниках команды в 1/8 финала Кубка Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями накануне матча 1/8 финала Кубка Германии против "Байера".

"Мы играли почти со всеми командами лиги. Они - одни из лучших. У них очень хорошие нападающие. Они умеют хорошо обороняться, и именно это они делали против нас в матче чемпионата. Не знаю, будут ли они действовать так же на этот раз.

Надеюсь, мы сможем завтра сыграть на своих сильных сторонах и сосредоточиться на себе, независимо от того, как сыграет "Байер", - сказал Компани.

Завтра, 3 декабря, в 21:45 по Киеву "Бавария" сыграет против "Байера" в Кубке Германии.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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