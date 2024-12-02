"Они - одни из лучших". Наставник Баварии рассказал о соперниках команды в 1/8 финала Кубка Германии

Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями накануне матча 1/8 финала Кубка Германии против "Байера".

"Мы играли почти со всеми командами лиги. Они - одни из лучших. У них очень хорошие нападающие. Они умеют хорошо обороняться, и именно это они делали против нас в матче чемпионата. Не знаю, будут ли они действовать так же на этот раз.

Надеюсь, мы сможем завтра сыграть на своих сильных сторонах и сосредоточиться на себе, независимо от того, как сыграет "Байер", - сказал Компани.