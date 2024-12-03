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Летом может стать свободным агентом. Три топ-клуба Бундеслиги следят за полузащитником Хоффенхайма

Германия

Перспективный игрок

Летом может стать свободным агентом. Три топ-клуба Бундеслиги следят за полузащитником Хоффенхайма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Три топ-клуба Бундеслиги следят за полузащитником "Хоффенхайма".

Немецкий полузащитник Том Бишоп привлёк внимание мюнхенской "Баварии". Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг сообщает, что футболистом интересуются "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт".

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Кроме того летом футболист может стать свободным агентом, поскольку контракт с "Хоффенхаймом" действует до 2025 года.

"Бавария" внимательно следит за ситуацией с Томом Бишофом

"Бавария" уже запросила информацию о 19-летнем талантливом игроке у "Хоффенхайма", поскольку они заинтересованы в его подписании следующим летом.

"Хоффенхайм" хочет продлить с ним контракт, действующий до 2025 года, чтобы не потерять его из-за бесплатного трансфера. Помимо "Баварии", в талантливом полузащитнике особенно заинтересованы "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт Франкфурт", - сообщил Флориан Плеттенберг.

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В этом сезоне Том Бишоп сыграл в 16-ти матчах за "Хоффенхайм" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал две голевых передачи.

TransferMarkt оценивает центрального полузащитника в 3,5 млн евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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