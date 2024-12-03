Недавно уволенный тренер из топ-клуба может вернуться в работе. Немецкий клуб, участвующий в Лиге Чемпионов, ищет замену главному тренеру

Недавно уволенный тренер из топ-клуба может вернуться в работе.

Эрик Тен Хаг попал в список "Лейпцига" на замену Марко Розе в немецком клубе. Второй кандидат в тренеры - Роджер Шмидт.

По словам Sky Germany, на Розе оказывается давление в клубе из-за неудачной серии матчей "быков".

Со Шмидтом клуб три года назад вёл переговоры. Тренер хотел уйти из "ПСВ", но не посреди сезона. Источник сообщает, что "Лейпцигу" придётся проделать большую работу по приглашению тренера в клуб, поскольку он не заинтересован в приходе зимой.

Отметим, что Тен Хаг есть только в списке на замену. Клуб не проводил переговоры.

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РБ Лейпциг не выигрывает 6 матчей подряд. Последний раз клуб побеждал "Санкт-Паули" в матче Кубка Германии 29 октября.

Напомним, Эрика Тен Хага уволили из "Манчестер Юнайтед" 28 октября после поражения от "Вест Хэма". Тогда английский клуб занимал 13-е место в турнирной таблице.