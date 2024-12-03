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Бавария - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии
Бавария – Байер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3 декабря 2024 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Возможный досрочный финал Кубка Германии. Уже на ранней стадии турнира жеребьевка свела двух главных грандов немецкого футбола на данный момент. Как успешно справится "Бавария" без травмированного Гарри Кейна с гостями из Леверкузена?
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Кубок Германии, 1/8 финала
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Байер 21:45
Трансляция – Megogо 1
Трансляция матча "Бавария" — "Байер"Смотреть трансляцию
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