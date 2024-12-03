Европейские топ-клубы следят за талантливым игроком Айнтрахта

Несколько европейских топ-клубов, среди которых есть "Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед", внимательно следят за талантливым полузащитником франкфуртского "Айнтрахта" 20-летним Уго Ларссоном.

По информации от журналиста Патрика Бергера, мадридский "Реал" интересовался Ларссоном еще до его трансфера из шведского "Мальме" в "Айнтрахт". Также известно, что шведского хавбека хотели видеть в "Дортмунде" и "Лейпциге" в 2023 году.

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Действующий контракт 20-летнего шведского полузащитника с франкфуртским клубом действует до июня 2029 года. Уго Ларссон доволен своим положением в команде.

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В этом сезоне Уго Ларссон провел 19 матчей за "Айнтрахт" во всех турнирах, отметившись 4 голами и одним ассистом.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 28 миллионов евро.