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Игрок дортмундской Боруссии настроен покинуть команду зимой
Клуб дает согласие на уход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом неоднократно появлялись слухи о том, что "Боруссию" может покинуть ее вингер Дониелл Мален. Похоже, что такой трансфер может состояться уже зимой.
По информации Sky Sport, руководство дортмундцев дали зеленый свет на уход нидерландца. Трансфер Малена в январе возможен, а ценник за 25-летнего футболиста составляет от 25 до 30 млн евро. Недавно игрок сменил агента, чтобы сделать такую сделку возможной уже этой зимой. "BVB" не будет чинить никаких препятствий на его пути. С одной стороны, ответственные лица ценят его атакующие качества, потому что он всегда был одним из лучших бомбардиров, но в Дортмунде не любят его иногда небрежную работу против мяча. Кроме того, дортмундцы считают, что хорошо позиционируют себя на флангах, где играют Джейми Гиттенс, Максимилиан Байер, Карим Адейеми и Жульен Дюранвиль.
Добавим, что в этом сезоне Дониелл Мален сыграл 17 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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