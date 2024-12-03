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Впервые в карьере. Нойер был удален с поля в матче Кубка Германии против Байера

Германия
Обновлено

В первом тайме Нойер получил красную карточку

Впервые в карьере. Нойер был удален с поля в матче Кубка Германии против Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

На 17-й минуте матча "Бавария" - "Байер" в рамках Кубка Германии голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер был удален с поля.

Нойер, выйдя из своих ворот, попытался сыграть на опережение, но столкнулся с игроком соперника. Арбитр матча без всяких колебаний показал опытному голкиперу красную карточку.

Для 38-летнего вратаря это первое удаление в карьере.

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