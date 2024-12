Впервые в карьере. Нойер был удален с поля в матче Кубка Германии против Байера

На 17-й минуте матча "Бавария" - "Байер" в рамках Кубка Германии голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер был удален с поля.

Нойер, выйдя из своих ворот, попытался сыграть на опережение, но столкнулся с игроком соперника. Арбитр матча без всяких колебаний показал опытному голкиперу красную карточку.

Для 38-летнего вратаря это первое удаление в карьере.

MANUEL NEUER RECEIVES HIS FIRST EVER RED CARD FOR CLUB OR COUNTRY FOR THIS HIT HE LAID ON JEREMIE FRIMPONG ???? pic.twitter.com/aq3XbDvQYM