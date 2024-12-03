Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в карьере. Нойер был удален с поля в матче Кубка Германии против Байера
В первом тайме Нойер получил красную карточку
Getty Images/Global Images Ukraine
На 17-й минуте матча "Бавария" - "Байер" в рамках Кубка Германии голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер был удален с поля.
Нойер, выйдя из своих ворот, попытался сыграть на опережение, но столкнулся с игроком соперника. Арбитр матча без всяких колебаний показал опытному голкиперу красную карточку.
Для 38-летнего вратаря это первое удаление в карьере.
MANUEL NEUER RECEIVES HIS FIRST EVER RED CARD FOR CLUB OR COUNTRY FOR THIS HIT HE LAID ON JEREMIE FRIMPONG ???? pic.twitter.com/aq3XbDvQYM— ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2024
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ
- Клуб УПЛ может быть продан из-за финансовых проблем
- Динамо – Александрия (x2), Бавария – Байер, Тоттенхэм – Челси, Жирона – Реал. Расписание футбола на 2 – 8 декабря
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ