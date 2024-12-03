Кубок Германии. 1/8 финала

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер 0:1

Гол: Телла 69

Удаление: Нойер 17

Субботний Дер-Класикер в очередной раз подчеркнул несостоятельность персонального прессинга Венсана Компани против сильных соперников. В "новой немецкой классике" между "Баварией" и "Байером" этой уязвимостью собирался манипулировать Хаби Алонсо. Но в итоге и сам зашел слишком далеко, а кадровые проблемы довели абсурдность происходящего до откровенного фарса.

Из-за переполненных лазаретов обе команды вышли сегодня без центрфорвардов. У Хаби в резерве оставался Шик, но его 15-минутное камео с обратной заменой дало понять, что решение было вынужденным. Плюс у Леверкузена не осталось живых "десяток" кроме Виртца, так что у гостей вышла сборная команда опорников (Андрих, Джака, Паласиос) и крайков. У "Бавария" – команда АПЗ с Сане, Олисе, Мусиалой и Команом.

Но если "Бавария" в целом начала игру привычно, просто сложно было идентифицировать форварда. То "Байер" путал как мог. Фримпонг и Гримальдо не только играли вингеров, но еще и менялись флангами. Более того, дуэт отвечал не только за ширину атаки, но и за глубину. Оба проверяли линию защиты хозяев рывками за спину, что могло бы казаться глупостью, если бы оборона "Баварии" справлялась.

Но из-за зацикленности на персональных ориентировках "Байер" спокойно заполучил желанную дуэль Лаймер vs Фримпонг, самый медленный в "Баварии" защитник против самого быстрого "фармацевта". И так двух забросов из глубины с последующими скидками на Фримонга хватило, чтобы создать полумомент для Виртца с линии штрафной. А затем и чтобы спровоцировать первое удаление в карьере Мануэля Нойера.

На 17-й минуте Та передачей через полполя закинул за вызывающе высокую линию обороны соперника. Лаймер на метр отстал от Фримпонга, галопом мчались назад Упамекано и Ким. Но Нойер решил подстраховать и просчитался, снеся нидерландца. Ману можно критиковать за редкую ошибки с таймингом (6-й фол в карьере). Но природа индивидуальной ошибки лежит в этой хаотичной организации обороны.

По сути уже в дебюте "Байер" добился решающего перевеса, хоть и численного. Конвертация была не особо убедительнее защиты Компани. После удаления опаснее была уже "Бавария" (Та забыл Комана во вратарской при корнере, Лаймер в стиле Фримпонга прорывался к воротам на левом краю штрафной). А алгоритм был до перерыва следующий: кто контратакует, тот и угрожает. Леверкузен не знал как атаковать таким ростером, чем пользовалась в транзишнах динамичная группа атаки "рекордмайстра".

На вторую половину "Байер" вышел уже с четким ориентиром впереди в лице Шика, но Патрика хватило этим вечером даже на меньше минут (16), чем Нойера. От безысходности Алонсо выпустил в атаку Телла Телла, который до этого публично требовал перевести его в атаку. Натан имел ввиду фланг атаки, получилось сразу на острие. И по иронии судьбы именно англичанин и предрешил исход борьбы.

Но неопытности игры центрфорвардом Телла забежал в очевидный офсайд под кросс Гримальдо (после перерыва с Фримпонга вернулись на свои "родные" края). Но конечно же отсутствие комуникации в защите "Баварии" оставили англичанина в игре. А все благодаря нервному манеру Кима в направлении ворот.

0:1. Как будто "Игру престолов" посмотрели. Эпично, с зарубой. Перегружено всевозможными мудрёными отсылками. А на деле по смыслам к создателям – вопросы, ведь в голове после просмотра – один ветер. И сквозит он как Фримпонг через защиту "Баварии". Вдоль, поперек и даже по диагонали.

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким (Тель, 84), Упамекано, Лаймер (Боэ, 73) Горецка (Павлович, 73), Киммих – Коман (Гнабри, 73), Олисе, Сане (Перец, 19) – Мусиала

Байер: Коварж – Инкапье, Тапсоба, Та, Мукиеле (Артур, 61) – Гримальдо, Паласиос, Андрих (Шик, 46), Джака, Фримпонг – Виртц