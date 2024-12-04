Тренер Баварии о вылете из Кубка: Играть вдесятером - это всегда особый вызов

Вчера в 1/8 финала Кубка Германии "Бавария" дома минимально уступила "Байеру" (0:1) и прекратила участие в этих соревнованиях. "Красные" почти весь поединок были вынуждены провести в меньшинстве, поскольку за фол красную получил Мануэль Нойер. После игры тренер мюнхенцев Венсан Компани отметил, что его игроки правильно отреагировали на этот эпизод, однако не сумели использовать все свои возможности, чтобы отличиться в воротах "фармацевтов".

"Всегда горько, когда ранняя красная карточка так влияет на игру. Но я должен сказать: Мне приходилось играть вдесятером много раз, и вы не должны воспринимать как должное то, как ребята играли сегодня. Их усилия были впечатляющими на протяжении большей части игры, и это свидетельствует о большом характере. У нас были шансы забить гол, но, к сожалению, мы их не использовали. Затем они выполнили одну передачу, и это был гол. Очевидно, что это было обидно. Играть вдесятером - это всегда особый вызов. В таких ситуациях болельщики действительно могут стать 12-м человеком, и все мы это почувствовали сегодня: и игроки на поле, и скамейка запасных, и запасные. Поддержка болельщиков заметно помогла команде. В нашем исполнении сегодня была жизнь. Ребята отдали все, что имели. Тем не менее нельзя подслащивать поражения, особенно когда они означают вылет из Кубка", - заявил Компани.

Добавим, что следующий матч "Бавария" сыграет в Бундеслиге 7 декабря против "Хайденхайма".