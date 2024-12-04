Переговоры по продлению контракта между Гайденхаймом и ветераном команды зашли в тупик

Кевин Мюллер выступает в "Хайденхайме" с 2015 года. Вместе с клубом голкипер в прошлом сезоне поднялся в Бундеслигу, где обеспечили себе участие и в нынешнем розыгрыше турнира. Тем не менее любимец местной публики Кевин Мюллер может покинуть клуб летом на правах свободного агента.

По информации Sky Sport, переговоры о продлении контракта между руководством "Хайденхайма" и игроком зашли в тупик, а действующее соглашение завершается в конце сезона. Переговоры идут очень медленно, и пока нет никаких признаков их продолжения. С 1 января вратарь уже может подписать предварительный контракт на свободный трансфер летом. Известно, что голкипером интересуются, в частности, два клуба из Англии. Переезд за границу был бы интересен и самому Мюллеру, который до сих пор играл только в Германии.

Добавим, что в этом сезоне Кевин Мюллер сыграл 18 матчей, из которых 7 провел на ноль, пропустив в общей сложности 29 голов.