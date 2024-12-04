Кубок Германии. 1/8 финала. Бавария - Байер 0:1. Видео голов и обзор матча

"Бавария" уже в начале первого тайма осталась в меньшинстве: капитан Мануэль Нойер за пределами штрафной нарушил правила на Фримпонга, за что получил от судьи прям красную. Обе команды до перерыва имели возможности открыть счет во встрече, однако ни Коман, ни тот же такой Джереми Фримпонг не сумели реализовать свои моменты. Уже во втором тайме "фармацевты" забили единственный мяч этой встречи, который записал на свой счет Натан Телла. "Бавария" смогла создать в конце встречи опасный момент, однако удар Майкла Олисе прошел мимо дальней стойки ворот.

Теперь мюнхенцы прекращают борьбу в Кубке Германии и снова другие клубы, включая "Байер", получили шанс выиграть этот трофей. Команда Хаби Алонсо, кроме выхода в четвертьфинал, сохранила свои ворота "сухими", что не может не радовать испанского специалиста, и похоже, что немного "фармацевтам" удалось наладить игру в обороне.

Кубок Германии, 1/8 финала

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главный судья: Харм Осмерс

"Бавария" - "Байер" 0:1

Голы: Телла (69)

Удаление: Нойер (17)