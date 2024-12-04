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Капитан Баварии извинился перед партнерами по команде за удаление в игре против Байера

Германия

Это существенно повлияло на ход матча

Капитан Баварии извинился перед партнерами по команде за удаление в игре против Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Бавария" вылетела уже на 1/8 финала Кубка Германии, уступив дома "Байеру" (0:1). Команда Венсана Компани почти весь матч провела в меньшинстве, поскольку Мануэль Нойер получил красную карточку за фол на Джереми Фримпонгу. После поединка капитан мюнхенцев извинился перед партнерами по команде за свой поступок.

"Красная карточка решила судьбу игры. Это больно для нас, и мне жаль. Я извинился перед командой. В той ситуации я надеялся, что это может быть офсайд. Я уже ничего не могу изменить. Это была ошибка, и я должен смириться с этим. У меня нет выбора. Очевидно, было нелегко продолжать играть после этого, но мы проделали очень хорошую работу как команда. Мы вложили много усилий и попробовали все. Вы не можете обвинять нас как команду", - сказал Мануэль Нойер.

Добавим, что следующий матч "Бавария" сыграет на своем поле 7 декабря против "Хайденхайма".

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Баварія
Опубликовал: Александр Гресь
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