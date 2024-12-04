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Безумные деньги. Стало известно, сколько будет зарабатывать суперзвезда Баварии по новому контракту с клубом
Игрок готов подписать новое долгосрочное соглашение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" предложила своему талантливому атакующему полузащитнику безумные деньги. Согласно новому контракту 21-летний немец может заработать более 100 миллионов евро.
Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 21-летний Джамал Мусиала может заработать около 100 миллионов евро за четыре года в мюнхенском клубе. Если талантливый хавбек подпишет контракт на пять лет, то сможет заработать примерно 125 миллионов евро, включая бонусы.
Напомним, что действующий контракт немецкого футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Ожидается, что Джамал Мусиала подпишет новое долгосрочное с клубом в ближайшее время.
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В этом сезоне Мусиала провел 18 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 4 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 130 миллионов евро.
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