  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Безумные деньги. Стало известно, сколько будет зарабатывать суперзвезда Баварии по новому контракту с клубом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безумные деньги. Стало известно, сколько будет зарабатывать суперзвезда Баварии по новому контракту с клубом

Германия

Игрок готов подписать новое долгосрочное соглашение

Безумные деньги. Стало известно, сколько будет зарабатывать суперзвезда Баварии по новому контракту с клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" предложила своему талантливому атакующему полузащитнику безумные деньги. Согласно новому контракту 21-летний немец может заработать более 100 миллионов евро.

Читайте такжеБавария готова сделать 21-летнего игрока самым высокооплачиваемым футболистом своей команды

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 21-летний Джамал Мусиала может заработать около 100 миллионов евро за четыре года в мюнхенском клубе. Если талантливый хавбек подпишет контракт на пять лет, то сможет заработать примерно 125 миллионов евро, включая бонусы.

Напомним, что действующий контракт немецкого футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Ожидается, что Джамал Мусиала подпишет новое долгосрочное с клубом в ближайшее время.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Мусиала провел 18 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 4 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 130 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии
yellow-arrow
Капитан Баварии извинился перед партнерами по команде за удаление в игре против Байера
yellow-arrow
Кубок Германии. 1/8 финала. Бавария - Байер 0:1. Видео голов и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости