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Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии
Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4 декабря 2024 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кризисный "Лейпциг" в 1/8 финала Кубка Германии встретится против франкфуртского "Айнтрахта". "Быки" находятся в ужасной форме, поскольку их безвыигрышная серия длится шесть матчей во всех турнирах. Также Марко Розе имеет серьезные кадровые потери, поскольку к уже травмированным Хави Симонсу, Давиду Рауму и Элифу Элмасу, присоединился Кастелло Лукеба, что добавит дополнительных хлопот тренеру над решением проблемы игры команды в обороне.
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Что касается "Айнтрахта", то франкфуртский клуб просто сейчас является едва ли не лучшей командой в Германии, поскольку они имеют восьмиматчевую победную серию во всех турнирах и находятся на расстоянии четырех очков от "Баварии", которая лидирует в Бундеслиге. Несмотря на яркую вывеску этого противостояния, "орлы" являются главным фаворитом этой пары, поэтому не стоит удивляться, если команда Топпмеллера и на этот раз окажется сильнее своего соперника.
Кубок Германии, 1/8 финала
4 декабря, 21:45. Лейпциг, Ред Булл Арена
Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
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