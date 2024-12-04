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Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Германия

Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4 декабря 2024 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол

Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кризисный "Лейпциг" в 1/8 финала Кубка Германии встретится против франкфуртского "Айнтрахта". "Быки" находятся в ужасной форме, поскольку их безвыигрышная серия длится шесть матчей во всех турнирах. Также Марко Розе имеет серьезные кадровые потери, поскольку к уже травмированным Хави Симонсу, Давиду Рауму и Элифу Элмасу, присоединился Кастелло Лукеба, что добавит дополнительных хлопот тренеру над решением проблемы игры команды в обороне.

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Что касается "Айнтрахта", то франкфуртский клуб просто сейчас является едва ли не лучшей командой в Германии, поскольку они имеют восьмиматчевую победную серию во всех турнирах и находятся на расстоянии четырех очков от "Баварии", которая лидирует в Бундеслиге. Несмотря на яркую вывеску этого противостояния, "орлы" являются главным фаворитом этой пары, поэтому не стоит удивляться, если команда Топпмеллера и на этот раз окажется сильнее своего соперника.

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Кубок Германии, 1/8 финала

4 декабря, 21:45. Лейпциг, Ред Булл Арена

Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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