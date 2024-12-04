К Байеру зимой присоединится молодой талант Велеса Сарсфилда

"Байер" имеет в этом сезоне немало кадровых потерь из-за травм ведущих игроков в атаке. "Фармацевты" уже зимой будут иметь усиление в нападении, что частично решит их проблемы.

По информации Kicker, к чемпиону Бундеслиги в январе присоединится Алехо Сарко из "Велес Сарсфилд". 18-летний нападающий время от времени появлялся на поле в основной команде, и скауты "Байера" еще в начале года наблюдали за игрой этого игрока. У аргентинца заканчивается контракт с клубом в конце года, поэтому к леверкузенцам он присоединится на правах свободного агента.

Добавим, что в этом сезоне Алехо Сарко сыграл 14 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.