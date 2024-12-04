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К Байеру зимой присоединится молодой талант Велеса Сарсфилда
Фармацевты скоро должны объявить о переходе официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" имеет в этом сезоне немало кадровых потерь из-за травм ведущих игроков в атаке. "Фармацевты" уже зимой будут иметь усиление в нападении, что частично решит их проблемы.
По информации Kicker, к чемпиону Бундеслиги в январе присоединится Алехо Сарко из "Велес Сарсфилд". 18-летний нападающий время от времени появлялся на поле в основной команде, и скауты "Байера" еще в начале года наблюдали за игрой этого игрока. У аргентинца заканчивается контракт с клубом в конце года, поэтому к леверкузенцам он присоединится на правах свободного агента.
Добавим, что в этом сезоне Алехо Сарко сыграл 14 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.
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