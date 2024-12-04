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К Байеру зимой присоединится молодой талант Велеса Сарсфилда

Германия

Фармацевты скоро должны объявить о переходе официально

К Байеру зимой присоединится молодой талант Велеса Сарсфилда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" имеет в этом сезоне немало кадровых потерь из-за травм ведущих игроков в атаке. "Фармацевты" уже зимой будут иметь усиление в нападении, что частично решит их проблемы.

По информации Kicker, к чемпиону Бундеслиги в январе присоединится Алехо Сарко из "Велес Сарсфилд". 18-летний нападающий время от времени появлялся на поле в основной команде, и скауты "Байера" еще в начале года наблюдали за игрой этого игрока. У аргентинца заканчивается контракт с клубом в конце года, поэтому к леверкузенцам он присоединится на правах свободного агента.

Добавим, что в этом сезоне Алехо Сарко сыграл 14 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.

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Байер (Леверкузен) Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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