"Это нечто особенное". Алонсо прокомментировал победу над Баварией в Кубке Германии

Главный тренер "Байера" поделился эмоциями после победы своей команды над "Баварией" (1:0) в Кубке Германии.

Напомним, что с 17-й минуты леверкузенцы играли в большинстве из-за удаления голкипера хозяев Мануэля Нойера.

"Я очень горжусь командой. Иногда неважно, как ты побеждаешь, главное, что ты побеждаешь. Мы видели все игры "Баварии": они обычно уничтожают своих соперников. Выжить здесь (на Альянц Арене - прим.) непросто. Игрокам было тяжело, они отдали все.

Очень важный вечер для нас. Победа здесь, в игре против "Баварии", которая была очень сильной в этом сезоне, - это что-то особенное. Конечно, нам пришлось пострадать, но мы достигли своей цели, и это здорово! В конце концов, мы очень счастливы", - подытожил испанец.

7 декабря "Байер" примет "Санкт-Паули" в рамках Бундеслиги.