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Байер стремится продлить контракт со своим перспективным форвардом
Клуб хочет продлить контракт с нападающим еще на один год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер Леверкузен" стремится продлить контракт со своим основным форвардом.
Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенский "Байер" хочет продлить контракт с 23-летним Виктором Бонифейсом до 2029 года. Действующее соглашение нигерийского нападающего с клубом рассчитано до 2028 года.
На данный момент известно, что между представителями "фармацевтов" и окружением игрока ведутся переговоры. "Байер" не хочет, чтобы талантливый нападающий покинул команду летом следующего года, несмотря на интерес к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед". Английский клуб следит за ситуацией с Бонифейсом, но пока что не вел никаких переговоров.
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Виктор Бонифейс присоединился к "Байеру" летом 2023 года из бельгийского "Унион Сент-Жиллуаз" за почти 30 миллионов евро. На данный момент его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро.
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