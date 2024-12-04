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Сане - о поражении от Байера: Бавария еще выступает в Бундеслиге и Лиге чемпионов

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Лерой прокомментировал вылет своей команды из Кубка Германии

Сане - о поражении от Байера: Бавария еще выступает в Бундеслиге и Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Баварии" Лерой Сане высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала кубка Германии против "Байера" (0:1).

"В целом мы провели хорошую игру. Характер, который мы продемонстрировали, и то, как болельщики стояли за нами, были невероятными. Конечно, это раздражает, потому что это кубковая игра, а мы вылетели.

Мы знаем, что можем выиграть следующие 10 матчей. Бундеслига и Лига чемпионов продолжаются, у нас есть большие цели. Мы просто должны продолжать", - сказал футболист.

Добавим, что ближайший матч "Баварии" состоится 7 декабря. Команда сыграет против "Хайденхайма" в рамках Бундеслиги.

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Бавария (Мюнхен) Хайденхайм Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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