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Сане - о поражении от Байера: Бавария еще выступает в Бундеслиге и Лиге чемпионов
Лерой прокомментировал вылет своей команды из Кубка Германии
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Баварии" Лерой Сане высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала кубка Германии против "Байера" (0:1).
"В целом мы провели хорошую игру. Характер, который мы продемонстрировали, и то, как болельщики стояли за нами, были невероятными. Конечно, это раздражает, потому что это кубковая игра, а мы вылетели.
Мы знаем, что можем выиграть следующие 10 матчей. Бундеслига и Лига чемпионов продолжаются, у нас есть большие цели. Мы просто должны продолжать", - сказал футболист.
Добавим, что ближайший матч "Баварии" состоится 7 декабря. Команда сыграет против "Хайденхайма" в рамках Бундеслиги.
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