Сане - о поражении от Байера: Бавария еще выступает в Бундеслиге и Лиге чемпионов

Вингер "Баварии" Лерой Сане высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала кубка Германии против "Байера" (0:1).

"В целом мы провели хорошую игру. Характер, который мы продемонстрировали, и то, как болельщики стояли за нами, были невероятными. Конечно, это раздражает, потому что это кубковая игра, а мы вылетели.

Мы знаем, что можем выиграть следующие 10 матчей. Бундеслига и Лига чемпионов продолжаются, у нас есть большие цели. Мы просто должны продолжать", - сказал футболист.